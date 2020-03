Haddad defende a interdição de Jair Bolsonaro

Ex-prefeito Fernando Haddad aponta que Jair Bolsonaro desconsiderou as recomendações das autoridades sanitárias para celebrar manifestação que pede fechamento do Congresso e do STF. "Se não é caso de impeachment, é de interdição. Postura lastimável!!", escreveu Haddad edit

247 - O ex-prefeito Fernando Haddad defendeu a interdição de Jair Bolsonaro pelo estímulo e a participação do ex-capitão nas manifestações que pedem o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Hoje, a democracia brasileira sofreu mais um duro ataque. O próprio presidente, entusiasmado com os apelos pelo fechamento do regime, desconsiderou as recomendações das autoridades sanitárias para celebrá-lo. Se não é caso de impeachment, é de interdição. Postura lastimável!!", escreveu Haddad pelo Twitter.

No final do ano passado, o advogado Marcelo Uchôa, membro da Associação de Juristas pela Democracia, já havia defendido o impedimento ou a interdição de Jair Bolsonaro, ao comentar os ataques de Bolsonaro a jornalistas no Palácio do Alvorada. "O que não pode é fazer de conta que não está acontecendo nada. Eu sempre defendi que havia três situações: o crime comum, o crime de responsabilidade ou até a interdição”, disse ele (leia mais no Brasil 247).