Haddad defende apoio do PT a Freixo no Rio

O pré-candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou que Marcelo Freixo é uma "figura louvável"

247 - O pré-candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, defendeu nesta quarta-feira (3) o apoio do partido ao pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB). O ex-prefeito da capital paulista disse estar preocupado com a possibilidade de o PT não apoiar Freixo.

"Vejo com preocupação, porque temos grande condição de ganhar a eleição no Rio de Janeiro. Temos um candidato que, se não é o líder, está próximo do líder, uma figura louvável", afirmou Haddad em uma coletiva de imprensa após um evento com empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O diretório estadual do PT no Rio aprovou a retirada do apoio a Freixo nessa terça-feira (2). Para validar a decisão, é necessário aprovação da executiva nacional do partido, que analisará o tema.

O deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ) pretende ser o candidato ao Senado pela chapa de Freixo, mas, pelo acordo do partido com o PT, os petistas apoiariam o pré-candidato ao governo e o deputado estadual André Ceciliano (PT) concorreria à vaga de senador.

