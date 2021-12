Haddad desmente fake news sobre suposta candidatura ao Senado

Apoie o 247

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) desmentiu o Correio Braziliense, que publicou matéria destacando que o petista cogita se lançar como candidato ao Senado nas eleições de 2022.

“É completamente falsa a informação, veiculada pelo Correio Braziliense, de que cogito candidatura ao Senado. Sequer entraram em contato comigo”, escreveu o ex-prefeito no Twitter, nesta quarta-feira, 15.

Na realidade, o PT cogita lançar Haddad como candidato ao governo do estado de São Paulo, mas essa opção pode ser alterada diante das negociações do partido com o PSB, que coloca como condição para a aliança o apoio petista à candidatura deles para o governo paulista, entre outros governos estaduais.

