Haddad dispara contra orçamento secreto: o maior sistema de cooptação de prefeitos da história

247 - Durante sabatina com empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o candidato a governador do estado Fernando Haddad (PT) disparou contra o orçamento secreto, também alvo de críticas do ex-presidente Lula (PT), favorito para voltar ao comando do país.

Haddad afirmou, segundo o jornal O Globo, que o orçamento secreto promoveu a maior cooptação de prefeitos da história. "Foi o maior sistema de cooptação de prefeitos, de mudança de partido dos prefeitos. Não há precedente. Usando dinheiro público para sentar com o prefeito e fazer acordo político sem planejamento. A qualidade desse investimento se perdeu completamente".

Com o orçamento secreto, que teve início na gestão de Jair Bolsonaro (PL), em 2019, o governo federal disponibiliza verbas extras a deputados federais e senadores aliados que, por sua vez, enviam esses recursos para seus redutos eleitorais, beneficiando prefeitos parceiros.

Haddad também criticou a PEC Eleitoral aprovada pelo Congresso no último mês, permitindo que R$ 41 bilhões fossem distribuídos à população em benefícios sociais às vésperas da eleição. "Essa PEC que foi aprovada é desmoralizante. É tomar o dinheiro do Estado, da educação, para fazer demagogia. Nós não teremos dinheiro para investir se não acabar a fisiologia".

