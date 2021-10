Haddad diz que "não está no horizonte" aliança com Boulos em SP

Apoie o 247

247 - Possível candidato do PT para o governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) disse, em evento do Sindicato dos Hospitais de São Paulo nesta terça-feira, 26, que “não está no horizonte” a perspectiva de uma aliança com Guilherme Boulos, candidato ao governo do estado pelo PSOL, em 2022.

Perguntado se ela abandonaria sua candidatura caso, em troca, o PSOL apoiasse o ex-presidente Lula (PT) na corrida à presidência.

“Não está no horizonte essa perspectiva. São programas diferentes, perspectivas diferentes. Acho que o PSOL e o PT têm que lançar candidato. A candidatura do Boulos está colocada, a minha está sendo discutida, com outros partidos”, declarou o ex-prefeito de São Paulo.

