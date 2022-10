Haddad diz que plano de Tarcísio pode dobrar o valor da conta de água em São Paulo

Apoie o 247

247 - Candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) foi entrevistado na noite desta sexta-feira (14) no SBT, no que deveria ter sido um debate entre ele seu adversário, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O bolsonarista, no entanto, não compareceu.

Em um momento da entrevista, Haddad falou sobre o plano de Tarcísio de conceder a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) à iniciativa privada.

Para o petista, a privatização da companhia levará ao aumento da conta de água para os paulistas no longo prazo. "Meu adversário comete um grande erro ao dizer que vai privatizar a Sabesp. A Sabesp é uma empresa estratégica que pode ser um guarda-chuva para PPP's [Parcerias público-privadas]. Se privatizá-la, o que vai acontecer é que em 10 anos, ou menos, vai mais do que dobrar a conta de água, que é um bem essencial".

