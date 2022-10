Haddad e Tarcísio se enfrentam hoje no primeiro debate do segundo turno

Apoie o 247

Brasil de Fato - Na noite desta segunda-feira (10), às 20 horas, Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) se enfrentam no primeiro debate do segundo turno da disputa pelo governo de São Paulo.

O encontro será promovido pela TV Bandeirantes e acontecerá nos estúdios da emissora em São Paulo, na região do Morumbi, zona sul da capital paulista. Os dois candidatos confirmaram presença.

Em São Paulo, o primeiro turno terminou com a vitória de Tarcísio de Freitas, que somou 42,32% dos votos, contra 35,70% de Fernando Haddad. Em terceiro, ficou Rodrigo Garcia (PSDB), com 18,40%.

O fracasso de Garcia impõe uma marca negativa ao PSDB em São Paulo. Após 28 anos, os tucanos não governarão o estado. O desempenho ruim é confirmado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) onde o partido será a terceira força, com 9 deputados eleitos, atrás de PT (18) e PL (19).

Na pesquisa Datafolha, divulgada na última sexta-feira (7), Tarcísio de Freitas aparece à frente, com 50% das intenções de votos. Fernando Haddad tem 40%. Brancos e nulos somam 6%, e 4% seguem indecisos.

A expectativa do debate é ver Haddad, que precisa se recuperar nas pesquisas, partindo para o ataque. Tarcísio deve responder por seu desconhecimento sobre São Paulo, estado onde nunca havia morado antes e com o qual não tem relação política. Além disso, o candidato do Republicanos, ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), pode ser alvo de perguntas sobre a má gestão da pandemia feita pelo governo federal.

