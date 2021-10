Haddad é único nome da esquerda capaz de vencer em São Paulo, diz presidente do PT paulista

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Hyndara Freitas, Metrópoles - “O desejável nem sempre é possível”. É o que diz Luiz Marinho, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), sobre uma união entre Guilherme Boulos, do PSol, e Fernando Haddad para uma candidatura única de esquerda na disputa para o governado de São Paulo em 2022. A vontade de muitos é que os dois se juntem já para o primeiro turno, mas isso parece cada dia mais difícil de prosperar.

Para o dirigente do PT paulista, que já foi ministro do Trabalho no governo Lula e prefeito de São Bernardo do Campo, o PSol tem todo o direito de lançar candidato próprio, mas reforça que Haddad é o único postulante da esquerda que possui condições de quebrar a hegemonia do PSDB em São Paulo.

“Qual é a pré-candidatura que tem a maior possibilidade de chegada? É a candidatura do PSol, do PT? Hoje, o que está muito claro é que o Haddad tem maior possibilidade. Então se alguém tem que retirar para alguém, não seria a candidatura do Haddad”, afirma. E não deixa de criticar: “O PSOL nunca nos apoiou”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE