Haddad encontra Alckmin em evento virtual e sugere compromisso para o segundo turno

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) tiveram um encontro virtual promovido pelo movimento Política Viva e pela Escola Comum, entidade que capacita lideranças em periferias.

O petista destacou que não se pode repetir a situação de 2018, quando a legenda foi ao segundo turno da eleição presidencial sem manifestações de apoio de antigos adversários. Os relatos foram publicados em reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

"Penso que devemos fazer um compromisso de segundo turno também. O compromisso de primeiro [turno] é nos apresentar de forma civilizada e transparente. O compromisso de segundo é com a democracia, com as instituições, com o respeito, com a dignidade humana", disse.

O ex-prefeito então lembrou que PT e PSDB trocaram apoios em segundo turno em eleições em São Paulo contra Paulo Maluf (PP), nos anos de 1998 e 2000.

O tucano não respondeu ao aceno e disse que atuará por uma alternativa na sucessão presidencial. "O PSDB terá candidato próprio. Nós trabalharemos pela terceira via", disse. "Vamos acreditar e estar lá no segundo turno com a terceira via", acrescentou.

