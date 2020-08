Haddad: Flordelis e Everaldo, vão com Deus!

Fernando Haddad afirmou nesta sexta-feira (28) que “não se mistura religião e política sem produzir o caos”. “Flordelis e Everaldo, vão com Deus!”, acrescentou edit

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad usou suas redes sociais nesta sexta-feira (28) para comentar a respeito da prisão do Pastor Everaldo, presidente do PSC e das investigações que apontam a deputada Flordelis como mentora do assassinato de seu marido, o pastor Anderson.

“Espero que o charlatanismo que tomou conta deste país comece a ser desmontado. Não se mistura religião e política sem produzir o caos. Flordelis e Everaldo, vão com Deus!”, disse ele.

Nesta manhã, o Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi afastado por corrupção na compra de equipamentos médicos e o presidente do PSC, Pastor Everaldo, foi preso nesta manhã. O vice, Cláudio Castro, assume o governo do Rio.

