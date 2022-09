Haddad lidera disputa em São Paulo com 31%, diz pesquisa Genial/Quaest

Apoie o 247

247 - Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (26) aponta que o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) permanece na liderança da disputa pelo governo de São Paulo com 31% da preferência do eleitorado.

Ainda conforme o levantamento, o atual governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB) chegou a 20% das intenções de voto e está empatado tecnicamente com o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), escalado por Jair Bolsonaro para concorrer ao pleito, 21%. Na rodada anterior, divulgada no dia 9 de setembro, Haddad tinha 33%, Garcia 15% e Tarcísio 20%.

Os candidatos Carol Vigliar (UP), Antonio Jorge (DV), Gabriel Colombo( PCB), Vinicius Poit (Novo) e Elvis Cezar (PDT) têm 1% cada. Edson Dorta (PCO) e Altino (PSTU) não pontuaram. Outros 11% dos eleitores se dizem indecisos e os que dizem que irão votar em branco ou nulo somam 12%.

Haddad - 31%

Tarcísio - 21%

Garcia - 20%

Brancos/Nulos - 12%

Indecisos - 11%

Segundo turno

A pesquisa aponta, ainda, que Haddad e Tarcísio estão tecnicamente empatados em um eventual segundo turno, com 42% e 39%, respectivamente. Caso a disputa fosse com Garcia, o tucano seria eleito com 45% da preferência do eleitorado, ante 36% do petista.

Cenário 1

Haddad - 42%

Tarcísio - 39%

Cenário 2

Garcia - 45%

Haddad - 36%

Senado

Na corrida para o Senado, Márcio França (PSB) tem 26% das intenções de voto e está tecnicamente empatado com o ex-ministro Marcos Pontes (PL), que tem 25%.

Em seguida estão Janaína Paschoal (PRTB, 5%), Aldo Rebelo (PDT, 2%), Edson Aparecido (PSDB, 2%), Vivian Mendes (UP, 1%), Ricardo Mellão (Novo, 1%), Tito Bellini (PCB, 1%), Antônio Carlos (PCO, 1%). DR. Azkoul (DC) e Macha Coletivo Socialista (PSTU) não pontuaram. Outros 17% dos entrevistados disseram estar indecisos e os que afirmaram que irão votar em branco ou nulo somam 18%.

França - 26%

Marcos Pontes - 25%

Janaína Paschoal - 5%

Aldo Rebelo - 2%

Brancos/Nulos - 18%

Indecisos - 17%

Cenário presidencial

A pesquisa aponta, ainda, uma situação de empate técnico entre Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial em São Paulo, que registram 32% e 29%, respectivamente. Em seguida estão Ciro Gomes (PDT), com 7%, Simone Tebet (MDB), com 6%, e SorayaThronicke (União Brasil), 2%.

A pesquisa Quaest, contratada pela Genial Investimentos, ouviu 2.000 eleitores entre quinta-feira (22) e domingo (25). O levantamento possui margem de erro e dois pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com os números SP-03475/2022 e BR-04442/2022.

