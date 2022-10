Haddad participa de sabatina nesta segunda (24) promovida por veículos do grupo Globo

O que seria um debate do Globo, Valor e CBN se tornou sabatina, pois o candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, Tarcisio de Freitas, desistiu do compromisso edit

247 - O candidato petista ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, participa nesta segunda-feira (24) de uma sabatina do Globo, Valor e CBN. O que era pra ser um debate se tornou uma sabatina porque o ex-ministro de Infraestrutura e candidato bolsonarista ao governo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desistiu do compromisso.

A seis dias do segundo turno da eleição, este é o terceiro debate que o republicano desiste. No último dia 17, Tarcísio cancelou sua participação no programa Roda Viva, da TV Cultura, e no dia 14 de outubro ele também se ausentou do debate promovido pelo SBT, O Estado de S. Paulo, Rádio Eldorado, CNN, revista Veja, portal Terra e rádio Nova Brasil.

Ex-prefeito da capital paulista e ex-ministro da Educação, Haddad teve 36% dos votos válidos no primeiro turno e disputa o Palácio dos Bandeirantes no próximo domingo (30).

