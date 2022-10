Haddad promete criar o "Auxílio Paulista" de R$ 200

"Além disso, vou colocar mais pessoas pra receber o benefício", afirmou o candidato do PT ao governo de São Paulo edit

247 - O candidato ao governo do estado de São Paulo Fernando Haddad (PT) anunciou nesta sexta-feira (28) que, se for eleito, criará o "Auxílio Paulista" de R$ 200. Os cidadãos paulistas poderão ter uma ajuda de R$ 800 porque já recebem os R$ 600 do Auxílio Brasil, programa federal.

"Eleito governador, vou criar o Auxílio Paulista no valor de R$ 200 pra quem recebe o Auxílio Brasil. Ou seja: o valor vai a R$ 800. Além disso, vou colocar mais pessoas pra receber o benefício", disse.

A pesquisa Ipec, divulgada na última terça-feira (25), mostrou empate técnico entre Haddad e Tarcísio de Freitas (Republicanos).

