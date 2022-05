Haddad promete rever contratos de pedágios feitos no governo Doria

Apoie o 247

247 - O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira (6) que vai rever contratos de pedágios feitos durante a gestão João Doria (PSDB).

"O governo do estado prorrogou contratos que venceriam só em 2028. Fico me perguntando o porquê de alguém fazer isso, prorrogar contratos que estão para vencer nem no próximo governo. Qual vantagem que o cidadão paulista teve com essa prorrogação?", questionou Haddad em entrevista ao portal Uol.

"Essa empresa que está aí há décadas em São Paulo é a melhor para produzir as melhores tarifas e condições de trafegabilidade no estado de São Paulo? Se eleito governador, pode ter certeza que vou explorar todas as possibilidades legais para trazer benefícios ao cidadão paulista", complementou.

Intenções de voto

No levantamento do Paraná Pesquisas, contratado pela BGC Liquidez Distribuidora, divulgado nesta segunda-feira (2), Haddad lidera com 29,7% das intenções de voto em um dos cenários.

Na segunda posição apareceu o ex-governador Márcio França (PSB), com 18,6%, seguido por Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 15,2%.

