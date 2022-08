Haddad propõe incluir aulas de racismo estrutural na formação de policiais

A intenção do ex-prefeito paulistano é reduzir a excessiva violência policial contra a população negra edit

247 - Candidato do PT para o Executivo de São Paulo, Fernando Haddad propõe em seu plano de governo a inclusão de aulas sobre "Racismo Estrutural" nas academias de polícia, de acordo com o portal UOL.

A intenção do ex-prefeito paulistano é reduzir a excessiva violência policial contra a população negra. Tal ideia faz parte de um projeto maior, que visa reformular a formação dos agentes de segurança, ampliar a utilização de câmeras nos uniformes da polícia, valorizar a carreira policial e aumentar as contratações de profissionais - a segurança pública do estado enfrenta déficit de pessoal há anos.

De acordo com a última pesquisa Datafolha (SP-02523/2022), Haddad lidera a corrida ao governo de SP com 34% de intenções de voto. Seus concorrentes, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) e o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) têm 13% cada.

