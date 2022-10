Haddad propõe levar 70 hospitais dia para o interior de São Paulo

Apoie o 247

ICL

Agência Brasil - O candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (20) que pretende instalar 70 hospitais dia públicos em cidades do interior do estado. De acordo com o candidato, esse modelo de hospital onera menos o Sistema Único de Saúde (SUS) e desafoga os hospitais regionais.

“Precisamos levar 70 hospitais dia para o interior para que a cada 400 mil habitantes nós tenhamos um hospital dia”, disse em entrevista ao SBT Interior. “Hospital dia faz as cirurgias que não dependem de internação, que é parte cara do tratamento. Essas cirurgias podem ser feitas em ambulatório e a pessoa se recupera em casa. Isso dá uma agilidade muito grande e desafoga os hospitais regionais e as santas casas”.

O candidato lembrou que, quando foi prefeito de São Paulo, instalou na cidade 35 hospitais dessa modalidade. “A capital conheceu os 35 hospitais dia que eu entreguei. O interior ainda não sabe o que que é essa facilidade do SUS para desonerar os hospitais regionais”, disse.

Haddad afirmou ainda que pretende recuperar o programa Nota Fiscal Paulista para aumentar os recursos das santas casas. “Nós precisamos recuperar a Nota Fiscal Paulista para apoiar as santas casas que não estão recebendo os repasses do governo do estado”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.