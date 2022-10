Haddad propõe uma virada à paulista em São Paulo

"Orçamento secreto em São Paulo? Aqui, não. O papel do chefe do Executivo é tratar o orçamento público com a máxima transparência. É o dinheiro do cidadão que está em jogo", disse edit

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, usou as redes sociais para criticar o chamado orçamento secreto do governo Jair Bolsonaro (PL), utilizado para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso Nacional, e para afirmar que, se eleito, não irá implantar o mecanismo em São Paulo.

“Orçamento secreto em São Paulo? Aqui, não. O papel do chefe do Executivo é tratar o orçamento público com a máxima transparência. É o dinheiro do cidadão pagador de impostos que está em jogo”, postou Haddad no Twitter.

“Quando fui prefeito de São Paulo, batemos recorde de investimento sem ter a maioria na Câmara Municipal, porque combatemos a corrupção, demos transparência a todos os contratos e sobrou dinheiro para investir. Provamos que não é preciso comprar parlamentar para aprovar lei. Quando os projetos são bons, a própria sociedade faz pressão para os parlamentares aprovarem”, ressaltou em outra postagem mais à frente.

As postagens de Haddad foram feitas na terça-feira (11), um dia após o debate promovido pela Band entre os candidatos ao governo de São Paulo Na ocasião, o petista questionou o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), escalado por Jair Bolsonaro (PL) para disputar o pleito, sobre o orçamento secreto.

“O orçamento chama orçamento público. Ele não é secreto. Esse negócio de sigilo de 100 anos não existe em uma República. As coisas têm que ser preto no branco, tem que estar tudo claro ali, à luz do dia. Agora, não. Bota R$ 30 bilhões na mão do relator, sabe Deus o que vai ser feito com esse dinheiro que é seu. Não é meu, do Bolsonaro, do Tarcísio. É do contribuinte”, disse Haddad durante o debate.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.