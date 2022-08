Haddad: 'quero Marina em um lugar onde ela possa dar mais amplitude às causas que defende'

Apoie o 247

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, nome do PT para a disputa pelo governo do estado de São Paulo, disse que o nome da ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) "agradava por ser uma mulher, negra e ambientalista". "Agora, estou considerando todos os nomes que foram apresentados. Eu quero que a Marina esteja num lugar onde ela possa dar mais amplitude às causas que defende", disse Haddad.

"Nós vamos lutar pela sua eleição como deputada federal", continuou o ex-prefeito, que teve agenda nesta terça-feira na Baixada Santista ao lado Geraldo Alckmin, candidato a vice na chapa de Lula, e de Márcio França, candidato ao Senado. A entrevista foi publicada pelo jornal O Globo.

Haddad afirmou que Marina recusou o convite da equipe dele para ser vice na chapa do PT no estado de São Paulo. "Ela (Marina) me agradeceu muito a sondagem, mas falou 'pela Amazônia, acho que o meu lugar é Brasília'. Disse com todas as letras que o lugar dela é Brasília. E nós vamos lutar pela sua eleição como deputada federal", disse o ex-prefeito.

