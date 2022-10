Haddad: "Tarcísio não tem proposta, porque se mudou há seis meses para cá"

Apoie o 247

247 - O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou ter “o melhor plano de governo” na disputa em segundo turno contra o bolsonarista Tarcísio de Freitas. Ele também ironizou o fato de o postulante do Republicanos ter construído sua carreira política longe do território paulista. As informações são do portal Carta Capital

Ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio nasceu no Rio de Janeiro e morava em Brasília até iniciar a campanha. Neste ano, transferiu o seu domicílio eleitoral para São José dos Campos.

Questionado nesta sexta-feira 21, durante entrevista à TV Globo, sobre como conquistar novos apoios a 9 dias da votação, Haddad ressaltou a aliança com os ex-governadores Márcio França (PSB) e Geraldo Alckmin (PSB).

“Tenho o apoio de oito partidos neste momento, seis no primeiro turno e mais dois, PDT e Solidariedade, no segundo turno. Tenho apoio de todas as centrais sindicais, de todo o movimento social, tenho apoio de grande parte do serviço público estadual, que foi maltratado durante os últimos quatro anos”, respondeu o ex-prefeito da capital paulista.

