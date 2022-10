Haddad: "Vamos em frente, apresentando as melhores propostas e com o melhor time já reunido"

"São Paulo entrará nos rumos do desenvolvimento com justiça social e criação de oportunidades com Lula lá (na presidência da República) e Haddad aqui (em SP)", afirmou ex-ministro edit

247 - O candidato do PT para o governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, manifestou-se após avançar para o segundo turno da disputa , que se dará diante de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Vamos em frente, apresentando as melhores propostas para São Paulo e com o melhor time já reunido", escreveu Haddad em seu perfil no Twitter.

"São Paulo entrará nos rumos do desenvolvimento com justiça social e criação de oportunidades com Lula lá (na presidência da República) e Haddad aqui (em SP)", completou o ex-ministro da Educação.

Haddad obteve 35,70% dos votos no primeiro turno para o governo paulista, totalizando 8.336.297 votos.

