Helicóptero cai e deixa ao menos sete feridos na Grande SP

247 - Um helicóptero modelo Esquilo B3 caiu na tarde desta terça-feira (20) em Barueri (SP), Região Metropolitana de São Paulo. O Corpo de Bombeiros confirmou o acidente. Sete pessoas estavam na aeronave e foram socorridas com vida - duas crianças, duas mulheres e três homens, informou a corporação.

Uma mulher teve fraturas nas costelas e diversas lesões na face. Um homem com parada cardiorrespiratória foi atendido pelos bombeiros e teve a situação revertida. Uma vítima foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave.

O piloto foi levado pelo helicóptero Águia para o Hospital das Clínicas, na capital. Ele estava preso às ferragens, foi retirado e estabilizado com lesão na perna e fratura no fêmur. As outras vítimas foram levadas para as unidades Pronto-Socorro Central, Pronto-Socorro do Engenho Novo e Pronto-Socorro Intermédica.

