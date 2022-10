Helicóptero cai no bairro de Campo Belo, em São Paulo

Apoie o 247

247- Um helicóptero caiu na manhã desta quarta-feira (19), em Campo Belo, na zona Sul da cidade de São Paulo. As informações são do portal CNN Brasil.

As informações preliminares foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em publicação no Twitter.

Segundo o comunicado, o ocorrência aconteceu às 10h53 na avenida Túlio Teodoro de Campos. Ao menos nove viaturas atuam na operação. Foram confirmadas duas vítimas, sem detalhes adicionais até o momento.

