Helicóptero que transportava políticos cai em Divino do Traíra-MG

247 - Um helicóptero com quatro pessoas, incluindo o piloto, caiu na tarde desta quarta-feira no distrito de Divino do Traíra, em Engenheiro Caldas, no interior de Minas Gerais. De acordo com informações do site Diário do Aço , estavam a bordo o vice-prefeito de Governador Valadares, David Barroso, o candidato a deputado estadual, o locutor Luciano Viana e o piloto Fabiano Rufino.

Informações iniciais dão conta de que o acidente aconteceu no momento do pouso. A aeronave teria batido em um fio de alta tensão e, na queda, a área de brejo teria amortecido o impacto.

Ainda de acordo com a reportagem, os políticos e o piloto tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo Samu. O deputado Hercílio Diniz não teve nenhum ferimento.

O quadro clínico das vítimas ainda não foi informado.

