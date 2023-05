Helicóptero sai do Agrishow e cai em fazenda; dois estão mortos

Apoie o 247

247 - Um helicóptero caiu em uma fazenda no distrito de Água Vermelha, em São Carlos (SP). Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram, uma delas era o piloto da aeronave.

O helicóptero partiu da feira de tecnologia agrícola Agrishow, que está sendo realizada em Ribeirão Preto. Por volta das 17h30, o Corpo de Bombeiros foi informado que a aeronave estava em chamas em uma área de vegetação da propriedade, que fica às margens da Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), no km 259, entre São Carlos e Ribeirão Preto.

Reportagem do G1 apurou que o helicóptero deixou a Agrishow, feira do agronegócio em Ribeirão Preto (SP), com passageiros de uma empresa expositora com sede em São Carlos.

