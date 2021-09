Hildegard Angel é internada com Covid-19 no RJ

Revista Fórum - A jornalista Hildegard Angel foi internada esta semana com Covid-19 em um hospital do Rio de Janeiro (RJ). A informação foi divulgada pela própria em texto publicado nas redes sociais.

Após refletir sobre questões nacionais em uma série de publicações, Hilde, como é carinhosamente chamada pelos amigos, falou sobre a doença do coronavírus e a forma como estava se sentindo.

“Meus amigos. Ainda não falei sobre isso aqui porque são muitas prioridades. Mas estou há dias hospitalizada, com COVID, muito bem tratada pelo meu médico dr. João Gaspar, porém com um cutelo sobre a cabeça. Como ocorre com todos em mesma condição”, escreveu.

