Historiador deixa cargo na Prefeitura de Niterói para integrar campanha de Freixo

Apoie o 247

ICL

247 - O historiador Vinicius Wu, criador do Gabinete Digital, deixará a Secretaria de Educação do município de Niterói (RJ), para integrar a coordenação de campanha do deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) ao governo do estado. A informação foi publicada pela coluna de Ancelmo Gois.

Wu tem uma relação antiga com o ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro (PT), entusiasta da candidatura de Freixo.

O estudioso é vencedor de quatro prêmios nacionais e dois internacionais, do Bird e da ONU.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE