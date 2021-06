Homem apanha após agredir mulher em restaurante no Rio de Janeiro (vídeo)

O agressor bate no rosto de uma mulher e é batido por outros três homens com chutes e uma cadeirada edit

247 - Vídeo que circula nas redes sociais mostra homem sendo agredido após ter batido no rosto de uma mulher no bairro do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O agressor é batido por outros três homens com chutes e uma cadeirada.

Segundo o jornal O Globo, a briga ocorreu no último dia 1º de junho. “Em contato feito com o estabelecimento por telefone, um funcionário informou ter sido orientado a não comentar o assunto”, destaca ainda a reportagem.

Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/MF6ir28stV June 11, 2021

