Homem ataca com gás de pimenta trabalhadores que faziam obra em apartamento vizinho

247 - Trabalhadores que faziam uma obra em um apartamento de um edifício no Jardim Paulista, na Zona Sul de São Paulo, foram atacados com gás de pimenta por um dos moradores do prédio que jogou por baixo da porta do imóvel na tarde desta segunda-feira (10). Quatro pessoas que trabalhavam na obra passaram mal e foram socorridos.

Segundo a Polícia Militar, o produto usado foi um vidro de gás de pimenta. Vizinhos e funcionários afirmam que o autor do ataque já tem histórico de desavenças no edifício.

Ao menos onze viaturas do Corpo de Bombeiros estão participando do atendimento no endereço. Inicialmente, os bombeiros informaram que pelo menos vinte pessoas passaram mal, mas ao final da ocorrência quatro delas foram atendidas com sintomas de intoxicação, três delas foram transferidas para o hospital Incor, e o outro foi atendido no local e liberado.

