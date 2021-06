Homem atira contra casa de shows após se recusar a usar máscara no interior de SP

247 - Um homem de 46 anos foi preso em flagrante após atirar contra uma casa de shows por ter sido retirado do local ao se recusar a usar uma máscara de proteção contra a Covid-19. O caso ocorreu em Araçatuba, no interior de São Paulo, na noite de domingo, 28.

O homem é caminhoneiro e, segundo a Polícia Civil, discutiu com seguranças do estabelecimento momentos antes de disparar. Ele teria entrado em seu veículo, saído do local, e voltado minutos depois armados com uma pistola 380. Ele atirou contra os seguranças que o retiraram do local, mas ninguém saiu ferido.

O caminhoneiro, que não tem porte de arma, foi detido pela Polícia Militar quando tentava fugir em seu automóvel. Ele está na cadeia de Penápolis.

