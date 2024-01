Homem atira e mata menina de 6 anos enquanto dirigia; antes de disparar ele havia gritado “Seu desgraçado, você vai morrer”

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil de Minas Gerais está conduzindo a investigação sobre o falecimento de Melissa Maria Alexandre dos Santos, uma menina de 6 anos que foi atingida por um disparo na cabeça enquanto estava no banco traseiro do carro dirigido por seu pai. O incidente ocorreu no último domingo, na Rodovia Fernão Dias (BR-381), próximo ao município de Contagem. O atirador, que estava em outro veículo, está sendo procurado. Leandro Julio dos Santos, tio e irmão do pai da menina, relata que não houve nenhum conflito aparente. Segundo seu relato, o agressor se aproximou pelo lado do motorista, proferiu insultos como "seu desgraçado, você vai morrer agora", e efetuou o disparo usando uma arma que pegou do banco ou console do carro, segurando-a com a mão direita. O veículo estava viajando a aproximadamente 80 km/h, e a desaceleração durante o momento do ataque foi suficiente para criar a distância entre os veículos, resultando no atingimento da menina. Como informado pelo Globo , o tio de Melissa enfatiza que o irmão da vítima não tinha inimigos conhecidos e não estava envolvido em dívidas. Leandro expressa que a família está devastada com a tragédia. Melissa faleceu nos braços da avó, com quem passava a maior parte do tempo enquanto seu pai estava no trabalho.

