Homem bomba do governo Witzel fica calado em depoimento na Alerj

Edmar Santos, ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, é considerado um homem-bomba sobre o envolvimento do governo de Wilson Witzel com o grupo de empresários liderado por Mário Peixoto

247 - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ouve neste momento Edmar Santos, ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, considerado um homem-bomba sobre o envolvimento do governo de Wilson Witzel com o grupo de empresários liderado por Mário Peixoto, maior fornecedor do estado, preso em maio. A informação é do jornaista Guilherme Amado, em sua coluna no portal UOL.

Santos foi orientado por sua defesa a não responder nenhuma pergunta.

O depoimento é na Comissão do Covid, que investiga os gastos para combater a pandemia no governo Witzel.

