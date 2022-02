Homem chama a polícia e diz que mataria a ex-esposa se não fosse preso

Apoie o 247

ICL

247 - O confeiteiro Samuel Santos Souza, de 24 anos, que não aceitava o fim de um relacionamento, chamou a Polícia Militar para prendê-lo depois de ameaçar a ex-mulher de morte, no bairro Resistência, em Vitória (ES). Ele, encaminhado ao presídio nesta terça-feira (22), disse que o relacionamento acabou porque ele traiu a mulher três vezes. Os relatos dele foram publicados em reportagem do portal G1.

"Mandei várias mensagens dizendo pra ela que se ela não voltasse comigo ia matar ela e o cara que estava com ela. Essa é a realidade. Então, para isso não acontecer eu abri um BO [boletim de ocorrência] contra mim mesmo para proteger a vida dela e a da minha filha também. Fui na residência dela, me alterei, ela se sentiu coagida, passou uma viatura e eu mesmo chamei a viatura pra mim ", afirmou.

"Tenho consciência que estou errado. Por isso tive essa atitude. Não quero ser mais um que mata mulher. A decisão que eu ia tomar ia ser errada. Eu sei que vou estragar minha vida. Nunca passei por uma situação como essa. Estou aliviado porque aqui [na prisão] consigo deixar ela segura", complementou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Tentativa de feminicídio: mulher é amarrada em carro pelo ex-namorado e arrastada por 50 metros

Cuidadora de idosos, a ex-mulher, de 32 anos, afirmou que nunca foi agredida por ele, mas vinha sofrendo ameaças depois da separação. "Ele era ciumento e possessivo. A gente terminou e ele estava tranquilo, mas depois ele não aceitou o término e começou a me pressionar para voltar. Estava me ameaçando o tempo todo e você via no olhar dele que ele não estava sozinho. Ele nunca encostou um dedo em mim, mas xingava", contou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O casal ficou junto por quatro anos e tem uma filha de três. O relacionamento acabou há quatro meses. "Ele veio trazer ela[filha] porque queria me ver. Falou que queria conversar e se eu não deixasse ele entrar ia pular o muro da minha casa. Passou uma viatura na hora, ele disse que era pra eu chamar a viatura porque ia precisar. Ele parou a viatura e conversou com os policiais", disse.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Foi arbitrada fiança, que não foi paga. O valor da fiança não foi divulgado. Samuel foi levado ao Centro de Triagem de Viana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Feminicídio: mulher é morta a tiros pelo namorado no Rio. "Acabou com a vida da minha família", diz mãe da vítima

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: