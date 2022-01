Homem com Covid é condenado pela Justiça por não cumprir isolamento

Para a Justiça, postura do morador constituiu 'grave ataque à saúde coletiva da população' edit

247 - Um homem de 29 anos, em Adamantina (SP) foi condenado a pagar uma indenização de R$ 3 mil por dano moral coletivo em razão do descumprimento do período de isolamento social após ter sido diagnosticado com a Covid-19, em março de 2021.

O homem foi flagrado em locais públicos sem máscara de proteção facial e acompanhado de outras pessoas. Autoridades lavraram auto de infração e foi registrado Boletim de Ocorrência, informa o G1.

O juiz Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, da 2ª Vara da Comarca de Adamantina (SP), destacou que a postura do réu constituiu “grave ataque à saúde coletiva da população, já que tal conduta poderia ter contribuído para a contaminação de mais pessoas.”

