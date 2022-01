Homem, com grave trauma de infância, é encontrado em São Paulo após desaparecer em 2019

Apoie o 247

247 - Um homem que estava desaparecido desde 2019, em Barbacena (MG), foi encontrado em Piedade, interior de São Paulo nesta semana. Um final feliz após um longo período de sofrimento. A reportagem é do portal G1.

Paulo Henrique Dehon Teles Rocha, de 31 anos, tem esquizofrenia grave e estava desparecido desde 2019. Ele foi encontrado em Piedade e encaminhado de volta para Barbacena, onde mora sua família. A ação aconteceu nesta quinta-feira (20).

Segundo informações da Prefeitura de Piedade, desde a última sexta-feira (14), o homem estava andando sem rumo pelas ruas de da cidade. A GCM o abordou e os agentes descobriram o nome dele. Com isso, a equipe postou uma foto nas redes sociais.

No início desta semana, o irmão do desaparecido procurou a Prefeitura via telefone. Na última quarta-feira (19), após abordagem feita pelo CREAS, foi possível fazer o contato entre Paulo Henrique e sua família.

Ainda segundo a prefeitura, o irmão relatou que o sumido sofreu um trauma na infância após a mãe cair de uma ponte de 15 metros em uma obra na BR-040, e ele presenciou tudo.

A partir daí, os problemas mentais começaram a aparecer. Desde 2017, houve um agravamento no quadro de Paulo Henrique e o mesmo chegou a ser internado tempos depois. Em 2019, o rapaz fugiu da clínica onde fazia tratamento e não foi mais visto.

Na tarde desta quinta-feira (20), o homem foi encaminhado para sua cidade natal acompanhado da GCM de Piedade, assistente social e um profissional da saúde.

