Homem de 69 anos com sintomas de coronavírus morre em Niterói

247 - Um homem de 69 anos que havia sido testado positivamente para o coronavírus morreu na noite desta terça-feira, 17, no Hospital Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

O idoso, segundo o Hospital Icaraí, "possuía história epidemiológica para o COVID-19 (o enteado, que não foi atendido pelo Hospital Icaraí, veio de Nova Iorque, EUA, com teste positivo)", com quadro iniciado no dia 11 de março de 2020.

Pela manhã, o Ministério da Saúde confirmou a primeira morte por coronavírus no Brasil, de um homem de 62 anos, de São Paulo. À tarde, a prefeitura da cidade de Miguel Pereira, na região serrana do Rio, divulgou a morte de que uma mulher de 63 anos que teve contato com sua empregadora, que veio da Itália e testou positivo para Covid-19.

Leia abaixo, na íntegra, a nota do Hospital Icaraí:

Boletim Hospital Icaraí - COVID-19

Status do Coronavírus no Hospital Icaraí (17/03)

Neste momento, comunicamos um óbito por Choque Séptico e Pneumonia.

O paciente, um homem de 69 anos, possuía história epidemiológica para o COVID-19 (o enteado, que não foi atendido pelo Hospital Icaraí, veio de Nova Iorque, EUA, com teste positivo), com quadro iniciado no dia 11 de março de 2020. O paciente, além da idade, possuía comorbidades que o colocaram no grupo de risco.

O quadro do paciente evoluiu com insuficiência respiratória aguda, sendo imediatamente submetido à entubação orotraqueal e colocado em ventilação mecânica. Ele veio a óbito às 19 horas e 08 minutos desta terça-feira, 17.

O Hospital Icaraí segue todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária. Nosso compromisso é com o bem-estar da população e de quem necessita dos nossos serviços. Prezamos pelo cumprimento de nossos valores e de nossa missão: salvar e preservar vidas.

Nos colocamos à disposição, por meio da nossa área de Comunicação ([email protected]), para quaisquer esclarecimentos, com a finalidade de que sejam evitadas disseminação de informações inverídicas.