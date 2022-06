Homem desfigura rosto de mulheres transexuais com socos em SP

As vítimas que aparecem nas imagens são garotas de programa que trabalham na região da Saúde edit

Apoie o 247

ICL

247 - Vídeos que circulam nesta semana nas redes sociais mostram um homem agredindo mulheres transexuais com socos e jogando água no rosto delas na Zona Sul de São Paulo. A reportagem é do portal G1.

As vítimas que aparecem nas imagens são garotas de programa que trabalham na região da Saúde. Elas acusam um morador do bairro, que, segundo elas, aparece nas filmagens, de transfobia. Ao menos uma delas, que teve um dente quebrado e hematomas pelo corpo, procurou a polícia.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil investiga o caso inicialmente como lesão corporal. Ainda segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa da pasta, a investigação analisará os vídeos para tentar identificar o agressor. E pede também para que outras vítimas procurem a delegacia da região para denunciar o homem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Chama a polícia, amiga...”, grita a trans Priscyla Rodrigues, uma negra de 26 anos, enquanto aparece num dos vídeos correndo, pedindo ajuda e tentando fugir de um homem branco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na gravação é possível ver quando ele dá dois socos no rosto da garota de programa. No segundo golpe, ela bate a cabeça num portão e o vídeo acaba.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Priscyla, foi uma amiga dela, também garota de programa e trans, quem gravou o vídeo na manhã desta quinta-feira (9), na esquina da Alameda dos Quinimuras com a Avenida Irerê.

“Nessa quinta-feira, eu fui agredida por um homem. Ele me agrediu sem motivos e estou toda arranhada”, diz a trans em entrevista ao g1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Priscyla é cearense e está há quatro anos oferecendo serviços sexuais para clientes na região. Prostituição não é crime no Brasil. Crime é alguém explorar a prostituição, aliciando garotas de programa, por exemplo, o que não é o caso de Priscyla.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE