Homem diz que agrediu congolês para 'extravasar a raiva' porque ele estava 'perturbando'

247 - Um dos responsáveis pela morte do congolês Moïse Kabagambe, Aleson Cristiano afirmou que as agressões foram para "extravasar a raiva" porque, segundo ele, o africano estava "perturbando há alguns dias". A vítima foi espancada até a morte no último dia 24 no Quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Os relatos de Aleson, cozinheiro e garçom, foram publicados pelo portal G1. Além dele, outros dois homens foram presos - Fábio Pirineus e Brendon Silva - negaram em seus depoimentos à Polícia do Rio que a intenção deles fosse matar.

Aleson disse que sua participação no espancamento foi agredir Moïse "algumas vezes com a mão e com o taco de beisebol" e que não amarrou o congolês.

A Anistia Internacional pediu uma investigação transparente sobre a morte do congolês.

Abaixo, a homenagem do menino João Pedro Autista, desenhista do 247, a Moise Kabamgabe:

Eu resolvi fazer esse desenho em homenagem ao Moise kabamgabe depois que eu vi a notícia sobre o assassinato dele que é muito triste e revoltante minha solidariedade aos familiares e amigos do Moise #justicaparaMoise #VidasNegrasImportam pic.twitter.com/QzxgxyRjdM — João Pedro de Oliveira Mercês (@JoaoEnsina) February 1, 2022

