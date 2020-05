Homem é morto com tiro de fuzil após entregar cesta básica no RJ; PM admite ter atirado

247 - Um corretor de imóveis foi assassinado com um tiro de fuzil no dia 28 de abril, em Cordovil, na Zona Norte do Rio. A família diz que o crime aconteceu depois que Leandro Rodrigues da Matta foi entregar uma cesta básica a um amigo que está passando por dificuldades por causa da pandemia. A reportagem é do portal G1.

A Polícia Civil investiga o crime. Na delegacia, o policial militar Bruno Bahia do Espírito Santo disse que atirou porque Leandro seria bandido. Mas o depoimento tem contradições.

Leandro, de 40 anos, era casado, pai de dois filhos pequenos, e morava em Mesquita, na Baixada Fluminense.

Há pouco mais de uma semana, Ana Paula, mulher de Leandro, viu a sua vida mudar.

“A minha filhinha de 2 anos de idade pergunta cadê o pai dela. Meu filho não dorme de noite. A minha semana não estou conseguindo dormir, estou dormindo com remédio e o meu filho pergunta por que o pai dele de bem, um homem de bem, foi morto dessa forma?”, diz Ana Paula.

Leandro, flamenguista de coração, era corretor de imóveis e trabalhava para uma empresa e coordenava outras 250 pessoas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.