Homem é morto pela polícia e moradores do Jacarezinho realizam manifestação (vídeo)

Apoie o 247

ICL

Voz das Comunidades - Moradores do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro, realizam uma manifestação na Avenida Dom Hélder Câmara. Informações de que um homem foi morto por policiais na entrada da comunidade por volta das 18h30.

Além disso, moradores também relatam que uma jovem foi levada para um cativeiro por policiais e sofreu torturada não só psicológica, como física.

A favela do Jacarezinho faz parte do projeto “Cidade Integrada” do governo do estado Rio, iniciado dia 19 de Janeiro, com promessas de melhorias sociais e urbanísticas para a população em vulnerabilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, Assessoria da polícia militar informou que, nesta noite desta quinta-feira (10), um grupo de moradores iniciou uma manifestação nas imediações da Comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte da Cidade do Rio. Os manifestantes incendiaram objetos na Avenida Dom Hélder Câmara e tentaram interromper parcialmente a via.

A Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) informou, em nota, que João Carlos Sordeiro Lourenço, de 23 anos foi socorrido para o Hospital Salgado Filho, mas não resistiu. Ainda de acordo com a Polícia, o homem possui diversas anotações criminais. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

AO VIVO: Manifestação no Jacarezinho após morador baleado https://t.co/PRDHUPKfkS — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) February 10, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE