Homem é preso suspeito de assediar e ofender deputada estadual Isa Penna: “você é uma vadia"

247 - Um homem suspeito de assediar e ofender verbalmente a deputada estadual Isa Penna (PCdoB) foi preso em flagrante em Botucatu (SP), neste sábado (24), durante uma caminhada de campanha. Um boletim de ocorrência por importunação sexual e lesão corporal foi registrado. A reportagem é do portal G1.

Segundo o boletim de ocorrência, a deputada estava acompanhada de seus apoiadores na rua Marechal Deodoro quando foi abordada por um homem que pediu para tirar uma foto com ela. No momento, Isa relatou aos policiais que o suspeito agarrou a sua cintura e a apertou.

Ainda segundo o BO, o suspeito cochichou no ouvido da deputada: “você é uma vadia, o assédio com o Fernando Cury não aconteceu”. Em seguida, o homem tentou fugir, mas a deputada contou que o encontrou em meio à multidão e pediu que repetisse as ofensas, o que, segundo ela, não ocorreu.

Um assessor de campanha da deputada também foi detido pelos policiais militares. O suspeito de ofender a deputada foi preso e encaminhado para a cadeia de Itatinga (SP), onde permanece até a audiência de custódia, que deve ocorrer neste domingo (25).

O celular do suspeito foi apreendido. A polícia solicitou ao Instituto Médico Legal (IML) um exame de corpo de delito para a vítima.

Nas redes sociais, a deputada postou um vídeo em que narra detalhes do acontecimento. Na legenda, escreveu: “Fiquei meio em choque, mas fui atrás dele e disse: 'Repete agora que tem um monte de gente em volta', mas ele não repetiu”.

