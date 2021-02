Homem é suspeito de matar o irmão em briga por causa de louça suja em SP

247 - Um homem de 26 anos foi preso suspeito de matar o irmão, de 27, a tesouradas na noite desta quinta-feira (25). O motivo: uma briga por conta de uma pilha de louça na cidade de Andradina, no interior de São Paulo.

Segundo informação do portal UOL, Jhonatan Willian Batista de Souza foi preso em flagrante e estava em estado de choque depois do crime cometido contra Jefferson Lucas Batista de Souza.

A reportagem ainda acrescenta que os dois irmãos moravam na mesma residência, no bairro Quinta das Castanheiras, e começaram a bater boca por causa da louça suja que um deles deveria ter lavado. A discussão acabou avançando para agressões físicas de ambos os lados. No auge da briga, Jhonatan teria se apossado de uma tesoura e ido contra o irmão, acertando um golpe fatal no coração da vítima. O Serviço Básico de Vida do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

