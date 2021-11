Homem esfaqueia passageiros em ônibus na Grande BH e mulher morre

De acordo com informações da Polícia Militar, uma mulher teve metade do pescoço cortado com a faca e levou facadas na barriga. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Um homem com uma faca matou uma mulher e deixou três feridos dentro de um ônibus coletivo da linha 6120 em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma mulher teve metade do pescoço cortado com a faca e levou facadas na barriga. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Dois homens tentaram defender a mulher e acabaram feridos. Após o ataque, o agressor desceu do ônibus e tentou fugir, roubando uma moto. Nesse momento, ele também feriu o motociclista.

PUBLICIDADE

As vítimas foram socorridas por equipes da Via 040, concessionária que administra a via para o Hospital Municipal de Contagem. O ataque aconteceu na altura do km 525 da BR-040, no bairro Kennedy.

O suspeito, de 30 anos, foi preso e será encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil. (Com informações do G1).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE