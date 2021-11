Homem fica preso em parapente no topo de prédio em Vila Velha

Populares avistaram o homem e moradores foram até a cobertura para tentar retirá-lo do equipamento edit

247 - Um homem ficou pendurado no topo de um prédio em Vila Velha (ES) depois que seu parapente ficou preso no último andar de um edifício na orla da Praia da Cosa. O incidente aconteceu na tarde de ontem, por volta das 15h. A reportagem é do portal UOL.

No momento, uma procissão passava na avenida onde fica o prédio. Populares avistaram o homem e moradores foram até a cobertura para tentar retirá-lo do equipamento.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas quando chegou ao local, o parapentista já havia sido retirado. Segundo os militares, o homem perdeu o controle do equipamento durante a descida.

Ele recusou atendimento médico e não apresentava nenhum ferimento.

