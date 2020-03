Homem grita em supermercado e pede que pessoas não comprem em excesso: "vamos pensar no próximo" (vídeo)

Revista Fórum - Em vídeo que circula nas redes sociais, o vendedor pracista Luciano Marcelino Camargo, que se autodenomina Berinjela, subiu em um carrinho para fazer um alerta sobre a aglomeração em um supermercado lotado em São Paulo, com muitas pessoas com compras enormes para estocar alimentos.

“Pessoal, com licença: vocês estão de brincadeira. Tem gente morrendo pra todo lugar, no Cachoeirinha, e vocês estão comprando coisas mais do que o excesso. Tem gente que vai receber no dia 5, vai chegar aqui pra comprar e não tem mais nada. Vamos pensar no próximo”, diz Luciano, que criticou a “falta de pulso” de João Doria.

Supermercado em São Paulo. Pânico e estresse social pic.twitter.com/amniuh4ssA March 21, 2020

