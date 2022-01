Homem invade posto de saúde em SP, mata mulher e depois comete suicídio

Apoie o 247

247 - Uma assistente social, de 51 anos, foi morta a tiros em uma Unidade Básica de Saúde, na Mooca, em São Paulo (SP), nesta segunda-feira (10). De acordo com testemunhas, um homem armado invadiu o posto de saúde e efetuou disparos contra a mulher, que seria sua ex-companheira. As informações são do G1.

Na sequência, o atirador, de 60 anos, cometeu suicídio. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ambos faleceram no local. O caso foi registrado pelo 18º DP e será investigado pela Polícia Civil do 18º Distrito Policial.

Em nota, a Prefeitura de são Paulo lamentou o ocorrido e informou que atendimentos do Ambulatório de Especialidades (AE) Mooca – Dr. Ítalo Domingos Le Vocci estão suspensos até conclusão da perícia.

