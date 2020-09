Homem mantém mulher como refém com faca no pescoço em estação de metrô de São Paulo

A equipe do Gate usou uma troca de equipe para distrair o sequestrador e os policiais conseguiram resgatar a vítima edit

Sputnik - Uma mulher com uma faca no pescoço foi mantida como refém por um homem dentro da estação Adolfo Pinheiro, do metrô de São Paulo.

O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado por volta das 16h (horário de Brasília) e já está no local.

O Tenente Maxwel, da Polícia Militar de São Paulo, disse em entrevista ao programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, que ainda não é possível saber o motivo do crime, mas que o sequestrador estaria fazendo discursos contra uma suposta "vacinação em massa".

"Continuamos aqui acompanhando e aguardando um melhor desfecho. É uma ocorrência complexa, sensível, é um indivíduo que parece sofrer algum problema mental, com falas desconexas. Nós não sabemos se ele fez algum uso de entorpecentes. Pelo vídeo foi possível ouvir ele fazendo afirmações fora de contexto e essa colocação da COVID-19 também nos mostra uma informação um pouco sem sentido", disse.

De acordo com o Metrô de São Paulo no Twitter, a Linha 5-Lilás, está em operação normal, com exceção da estação Adolfo Pinheiro.

​​Segundo informações do jornal, a vítima chegou a desmaiar e depois foi reanimada pelo próprio sequestrador.

A equipe do Gate usou uma troca de equipe para distrair o sequestrador e os policiais conseguiram resgatar a vítima. A ação não deixou nenhuma pessoa ferida.

