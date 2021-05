Homem mata mulher, filha e enteada a facadas no interior de São Paulo

247 - Um homem matou a mulher, a filha e uma enteada com golpes de faca, nesta segunda-feira, 3, em Colina, interior de São Paulo. Em seguida, ele usou a mesma faca para tentar se matar. A mulher, Fernanda Thomazini Lotufi, de 41 anos, morreu no hospital, depois de ter sido socorrida em estado muito grave. As duas filhas dela, Gabrielle Thomazini Lotufi Rodrigues, de 20 anos, e Ludmila Lotufi Trevizan de Souza, de 9, morreram na hora. O agressor era pai da menina e padrasto da jovem. A reportagem é do portal Istoé.

O triplo feminicídio chocou a cidade de 18 mil habitantes, na região norte do estado. Apontado como autor do crime, Ícaro Trevizan de Souza, de 32 anos, foi levado inconsciente para a Santa Casa de Barretos e permanecia internado com escolta da Polícia Militar, no fim da tarde. O delegado da Polícia Civil Daniel de Prado Gonçalves pediu a prisão preventiva dele.

Os crimes aconteceram durante a madrugada, na casa da família, no bairro Jardim São Simões. Vizinhos relataram terem ouvido uma discussão entre os familiares. Conforme a apuração inicial, o homem teria atacado primeiro a enteada, com facadas na cabeça. Em seguida, ele foi ao quarto do casal e esfaqueou a mulher. Quando deixava o quarto, ele encontrou a filha no corredor e também a matou.

