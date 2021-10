Homem morre ao ser esmagado por estrutura em parque de diversões

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Um homem de 29 anos morreu na noite dessa quinta-feira (28) ao cair de um brinquedo e ser esmagado pela estrutura em um parque de diversões na cidade de Itu (SP). Outras cinco pessoas ficaram feridas. A Polícia Civil investigará se houve falha no brinquedo. As informações foram publicadas pelo portal G1.

Em depoimento à polícia, o dono do parque, o brinquedo "Superman" faz movimentos no ar com as pessoas sentadas e estava funcionando quando William Ribeiro de Oliveira retirou a grade que prende os bancos para ficar em pé.

Ao ver o homem em pé, o operador parou o brinquedo, momento em que William caiu e foi prensado pela estrutura.

PUBLICIDADE

Em entrevista à Tv Tem, o irmão de William, Gabriel Ribeiro de Oliveira também estava no brinquedo e afirmou que o operador não parou o brinquedo.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE