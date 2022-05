Homem morre baleado na Cracolândia

Segundo um boletim de ocorrência, testemunhas da morte do homem viram um policial atirar atrás de uma viatura edit

247 - Na noite de quinta-feira, 12, um homem de 32 anos morreu baleado na Cracolândia após um tumulto durante uma operação policial. Na quarta-feira, 11, a polícia dispersou dependentes químicos e prendeu acusados de tráfico de drogas na região.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pelos policiais militares, Raimundo Nonato Rodrigues Fonseca Júnior foi encontrado caído na avenida Rio Branco, altura do número 724. Ele tinha um ferimento no tórax. Foi levado por uma ambulância para a Santa Casa de São Paulo, mas não resistiu.

Outro boletim de ocorrência, registrado às 4h40 no DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa) pela advogada Juliana Almeida Valente, do Núcleo de Ações Emergenciais e de Defesa dos Direitos Ameaçados da Comissão de Direitos Humanos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), afirma que policiais atiraram contra os dependentes químicos.

Segundo esse BO, testemunhas do tumulto e da morte do homem viram um policial atirar atrás de uma viatura. "Havia outros dois policiais ao lado", afirmou uma das testemunhas.

As forças de segurança vêm ampliando o monitoramento na Cracolândia, na tentativa de evitar a aglomeração de dependentes químicos. Somente na praça Princesa Isabela serão 100 agentes fixos. A praça Marechal Deodoro, na região entre Barra Funda e Santa Cecília foi ocupada após o cerco. (Com informações da Folha de S.Paulo).

