Homem que assassinou menina de 8 anos a facadas é encontrado morto em presídio

247 - O suspeito de matar com 13 facadas a menina Emanuelle Pestana de Castro, 8, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (15) dentro da cela onde estava preso, no Centro de Detenção Provisória de Cerqueira César, no interior paulista. Ele confessou ter matado a criança a facadas e indicou à polícia onde estava o corpo, segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

A reportagem acrescenta que a garota estava desaparecida desde sexta (10), quando saiu para brincar no parquinho de uma praça perto de casa, em Chavantes, cidade localizada a 379 km da capital paulista. Seu corpo só foi encontrado na noite de segunda-feira (13) próximo a um canavial em uma área rural.